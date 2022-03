FSV Ochtrup weiter im Aufwind – 3:2 gegen GW Amisia Rheine

Mats Thiemann (M.) brachte die Ochtruper in der 38. Minute mit 2:1 in Führung.

Am Samstag wurde Christopher Ransmann, Spielertrainer des A-Ligisten FSV Ochtrup, 30 Jahre alt. Einen Tag später gab es das passende Geschenk von der Mannschaft – einen 3:2 (2:1)-Heimsieg über GW Amisia Rheine.

Die Ochtruper kamen gut in Tritt und verzeichneten dank ihres engagierten Pressings viele Ballgewinne. Zählbares sprang dabei allerdings nicht heraus. Im Gegenteil: Die Rheinenser gingen durch einen von Kevin Drees verwandelten Foulelfmeter, den Ransmann als „fragwürdig“ einstufte, in Führung (16.).

Ein Strafstoß war auch der Ausgangspunkt des Ausgleichs. Nach Foul an Mohammed Sylla schritt Jannik Holtmann zur Tat, scheiterte jedoch an Nico Lauenstein. Über Umwege kam der Ball wieder zu Holtmann, der im die Kugel im zweiten Versuch über die Linie drückte (31.). Noch besser wurde die Laune beim FSV-Anhang, als Mats Thiemann mit einem Flachschuss in die rechte Ecke die 2:1-Führung erzielte (38.).

Fünf Minuten nach dem Wiederbeginn köpfte Dominik Düker nach einer Ecke von Magd Abu Hamid das 3:1. Damit war erstmal Ruhe im Karton. Auch ohne die letzten Körner zu verbrauchen, hatten die Ochtruper alles im Griff. Und auch als Kevin Beermann in der 84. Minute eine Ecke direkt zum 2:3 verwandelte, wurde es nicht wirklich kribbelig. Zumal sich der Gast kurz zuvor selbst dezimiert hatte: Tim Zumdieck sah für eine Tätlichkeit im generischen Strafraum die rote Karte.

„Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da was anbrennt. Im Verbund verteidigen wir super gegen den Ball, und auch vorne läuft es. So kann es gerne weitergehen“, erklärte Christopher Ransmann nach dem Sieg, der seine Truppe auf Platz sieben in der Tabelle hievt. Am Sonntag (3. April) geht es für den FSV zum FCE Rheine II.