FSV Ochtrup zwei Mal im Finale

Kreis Steinfurt

In der vergangenen Woche wurden die Halbfinals im Jugendkreispokal ausgespielt. In den ältesten Jahrgängen – den A-Junioren und den B-Juniorinnen – zog der FSV Ochtrup in das Endspiel ein. Vorgesehen ist das Finale der A-Junioren am 2. Oktober. Ein Termin, der Probleme mit sich bringt..

-mab-