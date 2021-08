FSV-Spielertrainer Christopher Ransmann ist glücklich

Absolut vorzeigbar war das, was der FSV Ochtrup am Sonntag in Stadtlohn anbot. Spielertrainer Christopher war entsprechend glücklich. Der Auftritt hatte nur einen Schönheitsfehler.

Mit einem 1:1 kehrte der FSV Ochtrup von Test bei SuS Stadtlohn II zurück. Obwohl es nicht zu einem Sieg reichte, war Spielertrainer Christopher Ransmann glücklich: „Das war sehr guter Fußball von uns. Offensiv haben wir uns zahlreiche Chancen erarbeitet, und auch defensiv haben wir stabiler gestanden als in einigen Spielen zuvor.“ In der ersten Hälfte waren die Spielanteile nahezu verteilt, ein Tor gelang aber nur dem Heimteam (André Melka, 36.). Im zweiten Abschnitt übernahmen die Ochtruper die Kontrolle. Daraus entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, in dem der FSV jedoch eines vergaß: das Toreschießen. Pfostentreffer, Rettungsaktionen auf der Linie und gute Paraden des SuS-Keepers Mark Kemper prägten den Durchgang. Zu allem Überfluss verschoss Dominik Düker einen Elfer. In der 87. Minute war es dann so weit: Pawel Ozog setzte Mohammed Sylla mit einem schönen Steckpass in Szene, und der Angreifer behielt im Duell mit Kemper kühlen Kopf – 1:1. „Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Ein starker Auftritt von uns gegen einen starken Gegner“, so Ransmann.