Führung des FSV Ochtrup bleibt unverändert

Der Vorstand des FSV Ochtrup hatte seine Mitglieder jetzt zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Dabei wurden wichtige personelle Entscheidungen getroffen. Auf der Agenda stand auch, was mit der Freifläche zwischen den beiden Plätzen am Sportwerk passieren soll.

Keine Veränderung gibt es im geschäftsführenden Vorstand des FSV Ochtrup. Michael Schmidt (Vorsitzender), André Dinkhoff (stellvertretender Vorsitzender) und Markus Bender (Geschäftsführer) wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung (JHV) des Fußballvereins in ihren Ämtern bestätigt.

938 Mitglieder ist der 2018 gegründete Club mittlerweile stark – Tendenz steigend. Ein gutes Beispiel dafür ist der Frauen- und Mädchenfußball. So trainieren alleine bei den Jüngsten – den F-Juniorinnen, für die Bernd Wülker die Verantwortung trägt – 33 Mädchen.

Aktuelle News und alle relevanten Ansprechpartner sind auf der Homepage des FSV zu finden (www.fsv-ochtrup.de). Für die zeichnet Peter Holtmann verantwortlich. „Einfach genial, wie Peter das macht“, lobte André Dinkhoff. Holtmanns Einsatz wurde während der JHV, die im Sportwerk stattfand, mit einem kleinen Präsent gewürdigt.

In diesen Genuss kamen auch Michael Schmidt und Carmen Schomann. Der Vorsitzende unter anderem deswegen, weil er zuletzt einen runden Geburtstag feierte. Schomann, weil sie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Westfälischen Fußball- und Leichtathletikverband (FLVW) als „Fußballheldin“ ausgezeichnet wurde. Die „Fußballhelden“ sind Teil der DFB-Aktion Ehrenamt. Der Förderpreis richtet sich speziell an junge, talentierte Ehrenamtliche, die sich und beziehungsweise ihre Vereine in besonderem Maße durch ihre persönlichen ehrenamtlichen Leistungen hervorgehoben haben.

Vorgestellt wurden den Anwesenden auch Ideen, wie die Freifläche zwischen den beiden Fußballfeldern am Sportwerk besser genutzt werden könnte. Als Optionen wurden ein Verkaufspavillon, ein Verkaufscontainer oder ein Kinderspielplatz ins Spiel gebracht. Ebenso ist eine feste Teilüberdachung angedacht. Aktuell steht dort ein Zelt, das aber nur eine temporäre Lösung sein soll. „Wir bilden eine Task Force, die sich mit diesen Themen befassen wird“, kündigte Dinkhoff an.

Der FSV weist darauf hin, dass das Heimspiel der A-Junioren in der dritten Runde des Westfalenpokal gegen den SC Verl auf den 17. März (Freitag) verlegt wurde. Anstoß der Partie ist um 19.30 Uhr am Sportwerk.