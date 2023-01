Furioser Auftakt reicht nicht

Vier Punkte stehen auch nach der Partie gegen den TSV Ladbergen nicht auf der Habenseite der Landesliga-Handballer des SC Arminia Ochtrup. Mit 26:30 (11:15) verloren die Töpferstädter am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den Spitzenreiter und warten damit seit Mitte Oktober vergangenen Jahres auf einen weiteren Pluspunkt in der Meisterschaft.

Nur phasenweise konnten die Landesliga-Handballer des SC Arminia Ochtrup dem hohen Favoriten TSV Ladbergen Paroli bieten. Am Samstagabend gewann der Tabellenführer beim Vorletzten mit 30:26 (15:11). Dabei kamen die Gäste nur in den ersten Minuten in die Bredouille, danach kontrollierte der TSV das Geschehen.

Taktik geht zu Beginn auf

Die Arminia versuchte mit einer 6:0-Deckung die schnellen und im Zweikampf starken Ladbergener im Zaum zu halten. Eigentlich wäre das auch das richtige Rezept gewesen, weil die Gäste die meisten ihrer Treffer über die Außenpositionen, über den Kreis und im Eins-gegen-Eins-Spiel erzielen. Die Taktik ging auch anfangs auf. Nach nicht einmal sechs Minuten führte das Heimteam mit 5:1. TSV-Trainer Dirk Elschner legte die Grüne Karte auf den Tisch, während die SCA-Fans kräftig Stimmung machten.

„In der frühen Auszeit habe ich angemahnt, dass wir ein bisschen zielstrebiger sein müssen und habe die Abwehr auf 5:1 umgestellt. Das war eigentlich alles“, begründete der Gäste-Coach, weshalb seine Mannschaft innerhalb von zehn Minuten die Partie drehen konnte. Nach dem zwischenzeitlichen 1:6 (8.) hieß es zwölf Minuten später plötzlich 11:7 für Ladbergen. Schlagartig wurde es in der Sporthalle I merklich ruhiger. Zur Pause lagen die Ochtruper 11:15 zurück.

Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff schien der SCA mit seinen Gedanken noch in der Kabine zu sein, denn Ladbergen erhöhte binnen 90 Sekunden auf 18:11 – die Vorentscheidung. Die Fehlerquote bei den Hausherren blieb weiterhin sehr hoch, dazu kamen vier vergebene Siebenmeter. Immer, wenn die Arminia Anstalten machte, der Partie eine Wendung geben zu wollen, hatten die Ladbergener die richtige Antwort parat. Zum Ende ließ beim TSV im Gefühl des sicheren Sieges, die Konzen­tration etwas nach. So gelang Ochtrup noch eine Resultatsverbesserung.

Qualität fehlt

„Gegen solche Mannschaften musst du über 60 Minuten voll da sein. Das war von uns qualitativ einfach nicht genug. Wir haben wieder viel zu viele technische Fehler gemacht, ohne dass der Gegner darauf Einfluss hatte. Wenn uns nur die Hälfte der Pannen passiert wären, wäre es vielleicht noch eng geworden“, meinte Arminias Trainer Christian Woltering.

Dirk Elschner brachte es auf den Punkt: „Unser Sieg stand eigentlich schon nach 15 Minuten fest. Ich finde, wir haben das Spiel beherrscht und hätten noch höher gewinnen müssen.“

Tore: M. Oelerich (7/1), Sperling (5/2), Wösting (5), Büter, Mieling und Ultee (je 2), Engels, Wierling und R. Woltering (beide 1).