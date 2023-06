Die A-Junioren des FSV Ochtrup sind im Fußbal-Paradies angekommen

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga A und dem Kreispokalsieg feierten die A-Junioren des FSV Ochtrup am Sonntag mal wieder – diesmal den Aufstieg in die Bezirksliga.

Die A-Jugend-Fußballer des FSV Ochtrup treten nach der Sommerpause in der Bezirksliga an. Am Sonntag gewannen sie ihr Heimspiel gegen die Reserve von RW Ahlen mit 4:2 (4:0) und profitierten zudem von dem 3:2-Sieg Westfalia Westerkappelns gegen den FC Gütersloh im Parallel-Match. Damit steht schon nach dem zweiten Spieltag der Relegation fest, dass die Töpferstädter in die Bezirksliga aufgestiegen sind.

Die Partie begann genau so, wie es sich die Hausherren vorgestellt hatten. Eine kurz ausgeführte Ecke flankte Arno Engels auf den langen Pfosten, wo Moritz Vollenbröker genau richtig stand und zum 1:0 für den FSV einköpfte (7.). In der 23. Minute kombinierten sich die Ochtruper gut durch die Ahlener Reihen. Vollenbröker legte auf Mattes Buhla quer, der zum 2:0 abschloss.

Trainer Sven Bahns findet es „einfach nur cool“, aufgestiegen zu sein. Foto: Thomas Strack

Die Rot-Schwarzen ließen trotz der Zwei-Tore-Führung nicht locker und machten in dem Anfangstempo weiter. Thilo Wittmund schickte mit einem gut getimten Pass Buhla auf die Reise, dessen Schuss jedoch vom Ahlener Torwart abgewehrt wurde. Dies aber nur unzureichend, denn der Ball prallte an das Bein eines Verteidigers und von dort über die Linie – 3:0 (29.). Weiter ging die wilde Fahrt: Buhla bediente mit einem Lupfer Engels, der die Kugel technisch anspruchsvoll verarbeitete und eiskalt zum 4:0 vollendete (34.).

In der zweiten Hälfte stellten sich die Ochtruper in zwei Situationen weniger schlau an und bekamen darauf zwei Elfmeter gegen sich gepfiffen. Beide Mal schritt Daniel Burdenyuk zur Ausführung und verwandelte jeweils in die untere linke Ecke (51./66.).

Daher schien es zwischenzeitlich so, als könnte es noch einmal eng werden. Doch nur vier Minuten nach dem 2:4 erhielten die Hoffnungen der Ahlener einen Dämpfer, als sich Noel Dülek aufgrund eines groben Foulspiels die Rote Karte abholte. In Überzahl spielte der FSV-Nachwuchs die Partie locker herunter.

Moritz Vollenbröker (r.) hebt nach seinem 1:0 ab. Jan-Malte Alke (l.) und Thorben Hewing wollen den Torschützen einfangfen. Foto: Thomas Strack

Trainer Sven Bahns jubelte nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Jan Lohmann (Borghorster FC): „Einfach cool, dass wir aufgestiegen sind. Das war heute eine einseitige Partie, in der wir nur rund 20 Minuten etwas geschwächelt haben. Unter dem Strich haben wir eine geschlossene Mannschaftsleistung geboten, die uns zum Sieg geführt hat.“