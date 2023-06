FSV Ochtrup II muss eine Extrarunde drehen - 1:3 gegen den TuS St. Arnold

Auf dem Weg zum Klassenerhalt muss die Reserve des FSV Ochtrup eine Extrarunde drehen. Am Donnerstagabend verloren die Töpferstädter das erste Spiel der A-Liga-Abstiegsrunde in Burgsteinfurt gegen den TuS St. Arnold mit 1:3 (1:1/0:1) nach Verlängerung. Sonntag im Mesumer Hassenbrockstadion entscheidet sich dann endgültig, wer das Kreisoberhaus verlassen muss. Dort treffen die Töpferstädter auf den Borghorster FC II, der im zweiten „Play-down-Halbfinale“ gegen Borussia Emsdetten II mit 5:6 nach Elfmeterschießen unterlegen war. Anstoß der Begegnung ist um 15 Uhr.

Das Duell zwischen dem FSV und dem TuS gestaltete sich in der ersten Hälfte lange als ein „0:0 der schlechteren Art“. Obgleich der großen Bedeutung der Partie und der für A-Liga-Verhältnisse wirkten viele Akteure zu verkrampft. Ein Tor fiel aber dann doch noch – und zwar für die St. Arnolder: Daniel Rohsmöller brachte den Ball von links in den Strafraum, wo Maurice Wilkens ziemlich freistehend per Direktabnahme vollendete (40.).

In der Pause sammelten sich die Ochtruper, die deutlich formverbessert aus der Kabine kamen. Eine erste Chance von Nico Paßlick wehrte TuS-Keeper Tolga Ari noch ab (47.), aber fünf Minuten später glich Tom Holtmann nach einem starken Passe von Carlo Falchi aus.

Ochtrups Jörn Schmedding (l.) sah in der Verlängerung die Ampelkarte. Foto: Thomas Strack

Die Uhr spielte für die St. Arnolder, die einen frischeren Eindruck machten als die sich heftig wehrenden FSV-ler, die aufgrund personeller Engpässe gleich mehrere Altherren in ihren Reihen hatten. „Wir müssen das Spiel schon früher entscheiden“, haderte TuS-Trainer Hassan Ürkmez mit der Chancenverwertung. Kurz vor dem Ende hätte allerdings auch Falchi die Ochtruper ins gelobte Land schießen können.

Die Verlängerung gehörte der Truppe aus St. Arnold, die in der 111. Minute durch Eric Filinberg nach Zuspiel von Luc Entrup zum 2:1 kam. Kurz zuvor hatte Ochtrups Jörn Schmedding die Gelb-Rote Karte gesehen. In der Nachspielzeit verpasste Entrup den Rot-Schwarzen mit dem 3:1 den endgültigen Knockout.

St. Arnolds Trainer Hassan Ürkmez(r.) lobte die FSV-Kicker, sprach aber von einem verdienten Sieg seiner Elf. Foto: Thomas Strack

„Schade, dass es nicht gereicht hat, aber mein Kompliment an die Jungs, die alles reingeworfen haben. Am Ende ist uns die Puste ausgegangen, weshalb die Niederlage auch in Ordnung geht. Die Männer aus der Ü 32, die uns heute ausgeholfen haben, haben das echt super gemacht. Sonntag greifen wir gegen Borghorst wieder neu an. Die erste Elf wird dann auf vielen Positionen verändert, denn dann stehen uns wieder mehr Leute aus dem Stammkader zur Verfügung“, kommentierte Ochtrups Spielertrainer Tim Niehues, der aufgrund einer Zerrung auf seinen Einsatz verzichtete.

„Wir hatten die größeren Chancen und ein Plus an Spielanteilen. Deshalb finde ich, dass wir verdient gewonnen haben. Mein Kompliment an den Gegner, der klasse gekämpft hat. Die Ochtruper haben gezeigt, dass auch Altherren noch toll Fußball spielen können.“

FSV Ochtrup: Gawlick – Bode, Reinwardt (72. Moor), Dinkhoff, Werremeier (24. Epping) – Schmedding, Ozog (101. Bäumer) – Holtmann, Paßlick, Feldmann (69. Ransmann) – Falchi (106. Stoth).

Tore: 0:1 Wilkens (40.), 1:1 Holtmann (52.), 1:2 Filinberg (111.), 1:3 Entrup (120. + 4).

Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Ochtrups Schmedding (110., wiederholtes Foulspiel).