Ganz schön viel Klasse

Mittlerweile befindet sich auch der FSV Ochtrup in der Vorbereitung. Auf die Töpferstädter darf man gespannt sein, denn das Team hat sich auf vielen Positionen verstärkt. Die Trainer halten trotzdem lieber die Bälle flach.

Die Konkurrenz ist sich nahezu einig: Wer in der kommenden Saison Meister der Kreisliga A werden möchte, der muss am FSV Ochtrup vorbei. Angesichts der Transferpolitik der Rot-Schwarzen dürfte sich mit dieser Prognose niemand aus dem Fenster lehnen.

Patrick Laurenz (Schüttorf 09), Max Moor (SV Burgsteinfurt sowie die beiden neuen Spielertrainer Christopher Ransmann (Eintracht Ahaus) und Jannik Holtmann (FC Epe) waren in der Vorsaison überkreislich am Ball, mit Kai Sandmann wechselt der A-Liga-Torschützenkönig von Amisia Rheine zum FSV, und mit Dominik Düker aus Langenhorst kehrt ein Mann für die defensive Zentrale zurück. Zudem tummeln sich einige vielversprechende Talente im Kader.

„Wir wollen oben mitspielen, aber wir sind nicht zwingend der Favorit“, betont Holtmann. Erstmal käme es darauf an, sich zu finden und eine gute Basis zu schaffen. Danach könne man von Woche zu Woche weitersehen, so der 27-jährige Coach. Nur ein Jahr älter ist mit Christopher Ransmann der zweite Spielertrainer.

Angesichts von ausreichend Klasse und Masse auf dem Spielermeldebogen schließen die beiden Coaches nicht aus, an der Taktikschraube zu drehen. Was sie im Detail vorhaben, darüber möchte Holtmann noch nicht zu viel verraten. Dass mit Mo Sylla und jetzt auch noch Kai Sandmann die besten Torjäger der A-Liga eine Sturmreihe bilden, dürfte aber erahnen lassen, wohin die Reise geht.

„Wir haben eine gute Mischung zusammen. Und Jungs, die wollen und die super mitziehen“, hat Holtmann nach etwas mehr als einer Woche Vorbereitung viel Positives gesehen. 18 seiner Kicker waren dabei, als es am vergangenen Wochenende auf heimischer Anlage in ein intensives Trainingslager ging. „Das kann sich sehen lassen, einige fehlen im Sommer ja immer urlaubsbedingt. Und Christopher und ich sind die Letzten, die dafür kein Verständnis haben“, so Holtmann.

Für ihn zählen Amisia/GW Rheine, Fortuna Emsdetten und der 1. FC Nordwalde mit zum engeren Favoritenkreis. Aber damit möchte sich der neue Trainer eigentlich gar nicht groß auseinander setzen. „Wir erledigen erstmal unsere Hausaufgaben und wollen eine Truppe bilden, die Spaß hat und den auch versprüht. Danach gucken wir mal weiter.“