Gesenhues rettet Punkt in der 90.+1

Das war knapp: Hauchdünn schrappte die SpVgg Langenhorst an einer Niederlage vorbei. Doch ein Fußballspiel dauert eben ein wenig länger als 90 Minuten.

Obwohl die SpVgg Langenhorst/Welbergen bereits drei Mal in der aktuellen Saison komplett leer ausging, war der Auftritt gegen Borussia Münster laut Trainer Peter Engel „der bislang schlechteste“. An Moral mangelte es bei den Ochtruperinnen jedoch nicht. Sie machten aus einem 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit noch ein 2:2-Unentschieden.

„Wir haben überhaupt nicht reingefunden, waren immer langsamer als die Gegnerinnen“, erklärte der Coach. „Das war nicht überzeugend. Aber manchmal muss man auch einen glücklichen Punktgewinn mitnehmen.“ Vor allem im ersten Durchgang waren die Gastgeberinnen nicht auf der Höhe. Paula Sophie Mertens nutzte dies aus und traf innerhalb von vier Minuten zwei Mal ins Schwarze (32./36.).

Nach dem Seitenwechsel wurden die Schwarz-Gelben allerdings Stück für Stück besser. Gut 20 Minuten nach Wiederanpfiff war Goalgetterin Corinna Rüschoff mit dem wichtigen Anschlusstreffer zur Stelle. Ihr Distanzschuss senkte sich hinter Gäste-Torhüterin Lea Rüdiger unter die Latte (64.). In der Nachspielzeit wurde die Leistungssteigerung der Ochtruperinnen schließlich noch mit einem Punkt belohnt: Jane Gesenhues traf nach einer Ecke von Clara Homölle zum 2:2 (90.+1).