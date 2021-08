Hannekotte trifft für den FSV Ochtrup

Für den FSV Ochtrup stand am Sonntag das erste Testspiel auf dem Programm. Vor eigenem Publikum kamen die Töpferstädter zu einem 1:1 (0:0) gegen die Reserve des SV Bad Bentheim. Obwohl es nicht zu einem Sieg reichte, zeigte sich Spielertrainer Jannik Holtmann sehr angetan vom Auftritt seiner Mannschaft. „Nach intensiven Einheiten in der Woche und einem Trainingslager am Wochenende haben trotzdem alle gebissen und läuferisch eine mehr als anständige Vorstellung abgeliefert.“ Das Tor für die Hausherren erzielte Janik Hannekotte im Anschluss an einer Ecke und nach einer Kopfball-Vorlage von Tim Niehues (64.). Acht Minuten später sorgte Marius Kues für den Ausgleich und den Endstand. Ihren nächsten Einsatz bestreiten die Ochtruper am Samstag (8. August). Im Kreispokal-Halbfinale geht es gegen Borussia Emsdetten.