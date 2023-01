Harmlose Ochtruper verlieren in Emsdetten

Timo Wiggenhorn gelangen am Samstagabend in der Euregiohalle drei Treffer für den SCA.

Einen enttäuschenden Auftritt legten am Samstag die Landesliga-Handballer des SC Arminia Ochtrup hin. Beim punktlosen Schlusslicht TV Emsdetten II verloren die Töpferstädter mit 22:28 (9:11).

Dabei begann die Partie für die Gäste echt vielversprechend: Timo Wiggenhorn (2), Raphael Woltering (2), Torben Mieling und Lars Oelerich hatten nach einer Viertelstunde für eine 6:4-Führung gesorgt. „Da lief noch alles ganz gut“, so Trainer Christian Woltering. Doch dann verloren die Seinen offensiv die Orientierung. Die Arminen leisten sich einfach zu viele leichte Ballverluste. Das konnte die gut stehende Abwehr zunächst noch kompensieren. Trotzdem: Zur Pause lagen die Ochtruper mit zwei Toren hinten. „Elf Gegentreffer in einer Hälfte – das ist echt in Ordnung“, lobte Woltering die Defensive.

Mit Mut und Toren von Raphael Woltering und Wiggenhorn glichen die Gäste aus (11:11, 32.). Dann jedoch leistete sich die Arminia eine ganz schwache Phase, in der sich die TVE-Reserve auf 18:12 absetzte (45.). Zu den zahlreichen vermeidbaren Fehlern kam noch eine schlechte Trefferquote. „Die lag ganz eindeutig unter dem normalen Prozentsatz“, bemängelte Christian Woltering.

In der Schlussviertelstunde probierte der SCA noch mal viel, aber der Rückstand blieb konstant bei sechs, sieben Treffern. Zum Ende hin steigerten die Ochtruper zumindest ihre Treffsicherheit. Luca van der Wei gelangen von Außen in den letzten sechs Minuten drei Tore, was Woltering nachdenklich stimmte: „Da guckt Luca den Keeper gut aus. Keine Ahnung, warum wir damit erst so spät anfangen. Da bin ich mit meinem Latein echt am Ende“, schüttelte der Ochtruper Trainer mit dem Kopf.

Drei Wochen hat seine Mannschaft jetzt Zeit, sich wieder zu sammeln. Am 18. Februar (Samstag) geht es zur DJK Coesfeld, einem weiteren direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Tore: M. Oelerich (4), Breulmann, Wiggenhorn, R. Woltering, L. van der Wei (je 3), Sperling (2/2), Büter, L. Oelerich, Engels und Mieling (je 1).