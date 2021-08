Jannik Holtmann ist guter Dinge

Lässt es die Corona-Lage wieder zu, so starten die A-Liga-Fußballer des FSV Ochtrup am 29. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Die beiden Spielertrainer Christopher Ransmann und Jannik Holtmann haben ihr Team jetzt mit dem Vorbereitungsplan versorgt. Der sieht sieben Tests und ein Pokalspiel vor. „Das ist ein buntes Programm, das zur Mitte beziehungsweise zum Ende hin ein bisschen schwerer wird. Mal gucken, wohin die Reise geht“, freut sich Holtmann schon.

Jannik Holtmann ist vorsichtig optimistisch. „Ich hoffe, dass wir im Juni wieder auf den Platz können. Die sinkenden Inzidenzzahlen, die vielen Impfungen und auch das Wetter sprechen ja dafür“, meint der Spielertrainer des Fußball-A-Ligisten FSV Ochtrup. Das alles liefert ihm genug Planungssicherheit, um seine Kicker schon mal mit dem Terminplan der Sommervorbereitung vertraut zu machen.

Los geht es am 29. Juni (Dienstag) mit der ersten Einheit. Vier Tage später ist das erste Match gegen den FC Oeding vorgesehen. Insgesamt stehen sieben Tests auf dem Programm. Fortuna Gronau (11. Juli), der SV Bad Bentheim (17. Juli), der FC Epe (25. Juli), der SV Heek (28. Juli), RW Nienborg (31. Juli) und der SV Mesum II (8. August) sind die Sparringspartner der Töpferstädter. Hinzu kommt das Kreispokalspiel bei Fortuna Emsdetten am 22. Juli. „Das ist ein buntes Programm, das zur Mitte beziehungsweise zum Ende hin ein bisschen schwerer wird. Mal gucken, wohin die Reise geht“, ist Holtmann schon gespannt.

Mit 24 Spielern gehen Holtmann und sein gleichberechtigter Trainerpartner Christopher Ransmann in die Vorbereitung. Neu dabei sind Nico Schmerling (SV Burgsteinfurt), Magd Abu-Hamid, Rafael Romero (beide FC SW Weiner) sowie Markus Weidel und Henning Ruhkamp, die beide aus der A-Jugend kommen. Abgänge hat der FSV voraussichtlich keine zu verzeichnen, lediglich der erfahrene Tim Niehues zögert noch.

Unverändert bleibt der Trainer- und Betreuerstab. Mattias Thomas kümmert sich um die Torhüter, Rainer Fontein und Klaus Holtmann stehen den beiden jungen Spielertrainern beratend zur Seite. Als Betreuer fungieren Frank Mulder, der in dieser Rolle schon eine Institution ist, und Ingo Dorsten.

Da die Vorbereitung 2020 gut lief, dürfte die kommende vom Aufbau und von den Inhalten her der Vorsaison ähneln. Erst einmal gelte es aber zu gucken, wie fit die Jungs seien, so Holtmann. Befürchtungen, dass die Laktatwerte nicht stimmen könnten, hat er aber nicht. „Die Spieler gehen zwei Mal pro Woche laufen, zudem treffen wir uns zwei Mal in der Woche im Netz zu Ausdauer- und Stabilisationsübungen“, kann sich der Coach über mangelnden Einsatz nicht beklagen. „Mal sehen, wie lange wir dieses Programm noch so weiter machen.“

Laut Jannik Holtmann wartet eine interessante, aber auch anspruchsvolle Saison 2021/22 auf seine Mannschaft. „Dass wir von der Papierform her in den meisten Partien der Favorit sind, daran dürfte sich nicht viel ändern. Diese Rolle müssen wir annehmen“, betont der Spielertrainer. Konkurrenz sieht er vor allem aus Emsdetten kommend, denn die dort beheimateten Fortunen stuft er als sehr ambitioniert ein.