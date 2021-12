Joker David Sondermann sticht für den FSV Ochtrup

Kreisliga A: FSV gewinnt in Wettringen

Ochtrup

Mit dem dritten Sieg in Serie marschiert der FSV Ochtrup in Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld. Bei Vorwärts Wettringen II wurde am Sonntag mit 3:0 (1:0) gewonnen. Für die Entscheidung sorgte ein A-Jugendlicher.

-mab-