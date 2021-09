Josy Daems holt Doppeltitel

Josy Daems, die im Sportwerk Ochtrup trainiert und gefördert wird, hat bei den Deutschen Tennis-Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen für positive Schlagzeilen gesorgt. Im Einzel zog die 15-Jährige in das Halbfinale ein, im Doppel gelang ihr sogar der ganz große Wurf.

Josy Daems (l.) und ihre Partnerin Anna Linn Puls gewannen bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Ludwigshafen die Doppelkonkurrenz in der Altersklasse U 16.

In Ludwigshafen trafen sich am Wochenende Deutschlands Tennistalente, um die nationalen Titel auszuspielen. Josy Daems, die im Sportwerk Och­trup trainiert, hinterließ dabei einen sehr starken Eindruck. In der U-16-Einzelkonkurrenz erreichte die Linkshänderin das Halbfinale, im Doppel gewann Daems sogar den Wettbewerb.

Im Einzel war Daems, die mit ihren 15 Jahren zu den Jüngeren im Teilnehmerfeld gehörte, an Position fünf gelistet. In der Vorrunde – zunächst wurde in der Gruppe gespielt – verbuchte die Nordhornerin drei klare Zweisatzerfolge für sich. Die waren auch nötig, den nur die Gruppenerste qualifizierte sich für das Viertelfinale.

Dort wartete Helena Buchwald vom SSC Berlin. Daems trat sehr konzentriert auf und gewann mit 6:4 und 6:4. Das bescherte ihr ein Duell mit der topgesetzten Ella Seidel aus Hamburg (Club an der Alster), die in der deutschen Rangliste der Frauen Position Nummer 44 belegt. Daems ist in diesem Ranking auf 135 zu finden. Trotz großer Gegenwehr musste sich die Athletin vom Sportwerk Ochtrup mit 4:6 und 1:6 geschlagen geben. Seidel gewann dann auch das Endspiel gegen Marie Charlotte Vogt (TC Bernhausen) mit 6:4, 4:6 und 7:6.

In den Genuss, ein Finale zu bestreiten, kam auch Josy Daems. Im Doppelwettbewerb bildete sich mit Anna Linn Puls (HTC SW Bonn) ein Duo. In der ersten Runde hatte die westfälisch-rheinische Paarung ein Freilos, bevor es gegen Magdalena Kaminski (Freiburg)/ Sarah Hartel (Leimen) ging. Daems und Puls, die Nummer zwei der Setzliste, hielten sich nicht lange auf und gewannen mit 6:1 und 6:0.

Auf etwas mehr Gegenwehr stießen sie in der Vorschlussrunde. Gegen Clara-Marie Schön (Dresden)/Hannah Eifert (Deuten) gab es einen 6:1- und 6:4-Erfolg. Das machte das Endspiel gegen das Nummer-eins-Tandem, Charlotte Keitel (Ludwigshafen)/ Marie Charlotte Vogt (Bernhausen) perfekt. Den ersten Durchgang entschieden Daems/Puls im Tiebreak für sich, den zweiten gewannen sie mit 6:3. Somit kehrte Josy Daems hoch dekoriert von den Deutschen Jugendmeisterschaften nach Ochtrup zurück.