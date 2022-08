Josy Daems im Halbfinale

Josy Daems zog nach einem packenden Viertelfinale gegen Leonie Möller in das Halbfinale ein.Josy Daems zog nach einem packenden Viertelfinale gegen Leonie Möller in das Halbfinale ein.

Als vierte und letzte Spielerin machte am Samstagabend Sonja Zhiyenbayeva den Einzug in das Halbfinale perfekt. Dort trifft sie am Sonntag ab 11.30 Uhr auf Turnierfavoritin Sarah Gronert. Im zweiten Semifinale stehen sich zeitgleich Josy Daems und Fabienne Gettwart an der Losserstraße gegenüber.