Josy Daems in Dubai erfolgreich

ITF-Turnier: Talent vom Sportwerk Ochtrup siegt in den Emiraten

Josy Daems hat ihrer Sammlung einen weiteren Titel hinzugefügt. Die 16-jährige Tennisspielerin vom Sportwerk Ochtrup gewann beim ITF-Turnier in Dubai die Juniorinnen-Konkurrenz.

Eine Woche lang stellte sich Daems in dem Emirat am Persischen Golf starken internationalen Gegnerinnen. In Runde eins schaltete die Linkshänderin die Qualifikantin Maftunabonu Kahramonova aus Usbekistan aus (6:2, 6:2). Danach folgte ein deutlicher Sieg über die Tschechin Viktorie Hazmukova (6:3, 6:1).

Kompliziert wurde das Viertelfinale, in dem es Daems mit Alian Zack aus Israel zu tun bekam. Den ersten Durchgang gab die Deutsche mit 2:6 ab, bevor das Match beim Stand von 1:1 im zweiten Satz wegen Regens abgebrochen und erst zwei Tage später fortgesetzt wurde. Kurios: In Dubai gibt es im Jahr durchschnittlich sieben Regentage . . . Josy Daems bewies Nervenstärke und bog die Partie noch zu ihren Gunsten um. Die Sätze zwei und drei entschied sie mit 7:5 und 6:2 für sich.

Das Halbfinale gewann die Auswahlspielerin des Deutschen Tennisbundes (DTTB) gegen Laura Brunkel aus Dänemark mit 6:3 und 6:1. Im Finale am Sonntagvormittag stand ihr die 14-jährige Russin Emiliia Kats gegenüber. Nach einem hart umkämpften ersten Satz (7:5) gewann Daems den zweiten Durchgang mit 6:2 klarer für sich und holte sich damit den Turniersieg sowie viele Punkte für die Juniorinnen-Weltrangliste.

Anschließend schwärmte Josy Daems von einer „super Woche“ und zahlreichen „wertvollen Erfahrungen“.