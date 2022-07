Josy Daems spielt für Deutschland

Josy Daems schlägt aktuell für Deutschland auf. Die in Ochtrup trainierende Tennisspielerin erreichte jetzt bei der U 16-Europameisterschaft in Tschechien das Achtelfinale. Aktuell tritt die Linkshänderin bei einem Wettbewerb an, bei dem auch schon Größen wie Jennifer Capriati oder Amelie Mauresmo starteten.

Im tschechischen Prerov fanden jetzt die European Junior Championship im Tennis statt. Der Deutsche Tennisbund (DTB) hatte für die U 16-Konkurrenz auch Josy Daems nominiert. Die Nordhornerin, die im Ochtruper Sportwerk trainiert und dort gefördert wird, erreichte dabei das Achtelfinale.

Nach einem Freilos in Runde eins besiegte die Linkshänderin die Dänin Celine Maeland mit 6:2 und 6:2. In der nächsten Runde schaltete die an Nummer 32 eingestufte Deutsche die an Nummer 15 gesetzte Tamara Kostic (Österreich) mit 6:4 und 7:6 aus. Danach war für Daems allerdings Endstation, denn die spätere Finalistin Lucia Urbanova (Tschechien) erwies sich als zu stark. Im Endspiel musste sich Urbanova der Serbin Mia Ristic beugen.

Im Doppel-Wettbewerb zog Daems zusammen mit Ann Akasha Ceuca (TC Tachenberg) in die zweite Runde ein. Dort schied die deutsche Paarung unglücklich mit 8:10 im Match-Tiebreak gegen ein bulgarisches Duo aus.

Aktuell ist die Athletin vom Sportwerk Ochtrup im französischen Nancy aktiv. Mit Sonja Zhiyenbayeva (Andernach) und Valentina Steiner (Stuttgart) tritt Daems für Deutschland beim Junior Billie Jean King Cup an. Dabei handelt es sich um die Mannschafts-Weltmeisterschaft der U 16-Juniorinnen. An diesem Wettbewerb nahmen schon Größen wie Anke Huber, Jennifer Capriati, Lindsay Davenport, Amelie Mauresmo oder Agnieszka Radwandska teil.

In Nancy geht es erstmal darum, sich in einer Vierergruppe für die europäische Endrunde in Tschechien zu qualifizieren. Die Teams, die dort auf den ersten beiden Plätzen landen, treten beim Weltfinale in der Türkei an. Gespielt werden pro Partie zwei Einzel und ein Doppel, Josy Daems ist in der deutschen Nationalmannschaft an Position eins gesetzt. Betreut wird die Formation von Bundestrainer Dirk Dier.