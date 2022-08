Josy Daems überzeugt auch in Marienbad

Josy Daems und die deutsche U 16-Tennis-Nationalmannschaft haben sich für den Junior Billie Jean King Cup qualifiziert. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Teamwettbewerb im weiblichen Nachwuchsbereich, der für die Talente in etwa den Stellenwert besitzt wie der Davis Cup für die Herren. Das Turnier mit den 16 weltbesten Formationen in dieser Altersklasse wird im Anfang November im türkischen Antalya ausgetragen.

Im tschechischen Marienbad begann am Montag die finale Ausscheidungsrunde auf europäischer Ebene, der so genannte European Summer Cup. Nachdem sich die DTB-Auswahl von Trainer Dirk Dier Ende der vergangenen Woche im französischen Nancy für die zweite Stufe des Wettbewerbs qualifiziert hatten, wartete nun Bulgarien.

Daems, die im Sportwerk Ochtrup gefördert wird, besiegte Rositsa Dencheva in zwei hart umkämpften Sätzen mit 7:6 und 6:4. Anschließend machte Sonja Zhiyenbayeva (Münster) mit einem 6:2 und 6:1 über Aleksandra Grabovska den Einzug in das Halbfinale vorzeitig perfekt. Für Statistikliebhaber: Zhiyenbayeva und Valentina Steiner (Stuttgart) gewannen auch das abschließende Doppel.

Im Halbfinale warteten am Dienstag die starken Serbinnen, in deren Reihen die frisch gebackene U 16-Europameisterin Mia Ristic steht. Zunächst musste sich Zhiyenbayeva Teodora Kostovic in drei Durchgängen geschlagen geben (6:2, 6:7, 3:6), dann standen sich Daems und Ristic gegenüber. Nach 1:23 Stunden behauptete sich die favorisierte Osteuropäerin in zwei Sätzen und sorgte damit für den Finaleinzug ihrer Mannschaft.

Im Spiel um Platz drei treffen die deutschen Mädchen auf Spanien, im Finale messen sich Serbien und Tschechien.

Als Belohnung für die beeindruckende Leistung lädt der Deutsche Tennisbund das junge Trio im November zum „echten“ Billie Jean King Cup ein. Dann dürfen Daems und Co. die deutschen Damen im Relegationsspiel in Kroatien anfeuern.