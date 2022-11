Josy Daems und ihr Team starten mit zwei Siegen

Sehr gut ist der Start für die deutschen U-16-Tennisjuniorinnen beim Junior Billie Jean King Cup in Antalya gelaufen. Für Josy Daems und ihr Team gab es an den ersten beiden Spieltagen Siege gegen Mexiko (2:1) und Tunesien (3:0). Trotzdem: Im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Australien geht es um alles.

Beim Junior Billie Jean King Cup im türkischen Antalya, der offiziellen Team-WM für U-116-Juniorinnen, hat die Auswahl des Deutschen Tennisbundes (DTB) einen super Start hingelegt. Zum Auftakt am Dienstag wurde Mexiko mit 2:1 besiegt. Die Ochtruperin Josy Daems verlor zwar ihr Einzel gegen Nicole Sifuentes nach zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 6:7 und 3:6, gewann aber anschließend das entscheidende Doppel an der Seite der Münsteranerin Sonja Zhiyenbayeva glatt in zwei Sätzen. Am Mittwoch folgte ein 3:0 über Tunesien. Daems besiegte Hiba Heni mit 6:1 und 7:5, Zhiyenbayeva gewann in drei Durchgängen gegen Ramin Rassil. Das Doppel Daems/Valentina Steiner holte später noch den dritten Punkt (6:1, 7:5). Heute trifft der Deutsche Nachwuchs auf Aus­tralien, das am Mittwoch Mexiko mit 1:2 unterlag. Für die DTB-Formation ist somit vom Gruppensieg über das Weiterkommen als Zweiter bis hin zum vorzeitigen Ausscheiden alles drin.

-mab-