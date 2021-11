Josy Daems wird Dritte

Josy Daems zählt zu den Talenten, die im Ochtruper Sportwerk an ihrer sportlichen Laufbahn arbeiten. Bei der Deutschen Tennis-Jugendmeisterschaft in Essen erreichte die Linkshänderin als jüngste Teilnehmerin in der U-16-Konkurrenz das Halbfinale. Das blieb Bundestrainer Barbara Rittner nicht verborgen. Sie lud Daems daraufhin in ein ganz exklusives Team ein.

Die vom Sportwerk Ochtrup geförderte Josy Daems hat bei den Deutschen Tennis-Jugendmeisterschaften in Essen eine sehr gute Rolle gespielt. In der U-16-Konkurrenz belegte die Nordhornerin den dritten Platz.

An Position drei gesetzt war Daems automatisch für das Hauptfeld qualifiziert. Dort besiegte sie im Achtelfinale die für den TC Bredeney startende Carolin Raschdorf mit zwei Mal 7:6. In der Runde der letzten Acht kam es zu dem Duell mit Valentina Steiner, das mit 7:5 und 6:1 gewonnen wurde.

Im Halbfinale wartete die topgesetzte Maria Charlotte Vogt vom TC Bernhausen, die in der deutschen Damenrangliste Platz 59 belegt. Daems ist auf Platz 82 zu finden. Es entwickelte sich ein packendes Match, in dem Daems Durchgang eins knapp mit 5:7 verlor. Die Linkshänderin konterte mit einen 6:2, musste den Entscheidungssatz jedoch mit dem gleichen Ergebnis gegen die spätere Titelträgerin abgeben. Damit wiederholte die Niedersächsin, die mit ihren 15 Jahren die jüngste Teilnehmerin im Feld war, das Vorjahresergebnis. Sie sei schon ein bisschen enttäuscht, gab das in Ochtrup trainierende Talent trotz ihrer starken Vorstellung zu.

Die Laune dürfte sich aber schnell gebessert haben, denn Bundestrainerin Barbara Rittner berief Josy Daems für die Saison 2022 in das Junior Porsche Team. Dabei handelt es sich um ein Instrument des Deutschen Tennisbundes (DTB) in Zusammenarbeit mit dem Sportwagenhersteller. Ziel ist es, möglichst viele Talente auf dem langen Weg zu einer professionellen Tenniskarriere umfassend zu unterstützen.

Vom 6. bis 12. Dezember findet in Biberach die Deutschen Hallenmeisterschaft der Damen statt. Daems hat gemeldet und will möglichst an die Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen. Damals gelang der Nachwuchshoffnung der Sprung in die zweite Runde, in der sie sich der Weltranglistenspielerin Katharina Gerlach hauchdünn in zwei Sätzen geschlagen geben musste.