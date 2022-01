Kai Sandmann wird Trainer beim Altenrheine

Ochtrup

Kai Sandmann kehrt dem FSV Ochtrup den Rücken. Der Angreifer beendet seine Laufbahn als Aktiver und hat eine neue Herausforderung als Trainer gefunden. Die zieht den 29-Jährigen zurück zu seinem Heimatverein. Sandmann will sich in seiner neuen Aufgabe nicht nur an den zählbaren Erfolgen messen lassen.

-klü-