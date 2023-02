Kata-Nacht im Ochtruper Dojo

Die Ochtruper Karateka mussten ihre innere Uhr umstellen. Am Samstag wurde nämlich ausnahmsweise mal zu einer Zeit trainiert, in der anderen schon lange im Bett liegen. Aber für die Kampfsportler aus der Töpferstadt lohnte sich das.

„Die Einheit beginnt um 19 Uhr“ – das ist für Karateka ungewöhnlich, denn normalerweise finden Lehrgänge oder spezielle Trainingseinheiten vormittags an den Wochenenden statt. Für die Ochtruper Karateka ist das einmal im Jahr anders, denn dann veranstalten sie ihre Kata-Nacht.

Am Samstag war es wieder so weit. Diesmal standen die „Jukuren no Kata“ und die Kata „Kuro-Dai“ im Fokus. Zu Beginn des Lehrgangs wurde die „Jukuren no Kata“ sowie deren Bunkai-Partnerform thematisiert. Gleichzeitig wurde im Dojo der Abteilung eine Meditationseinheit angeboten. Nach ungefähr zwei Stunden wurden die ersten beiden Einheiten beendet. Danach gab es eine kleine Pause, in der sich alle mit Getränken stärkten.

In der zweiten Einheit lernten und erweiterten die Ochtruper Kampfsportler gemeinsam ihr Wissen um die Kata „Kuro-Dai“. Im Anschluss an die gelungene Katanacht mit über 20 Teilnehmenden wurde der Abend mit vielen wertvollen und interessanten Gesprächen abgeschlossen.