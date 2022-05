Klare Ansage für die Arminen

Nichts zu holen gab es für den SC Arminia Ochtrup im Derby bei Vorwärts Gronau. Bei der 22:32-Niederlage machten es die Töpferstädter dem Kontrahenten aber auch sehr leicht. Am Dienstag können die Ochtruper Wiedergutmachung leisten, denn dann steht ein ganz, ganz wichtiges Heimspiel an.

Landesliga: 22:32-Niederlage in Gronau

Nicht zufrieden: Gerrit Thiemann und seine Arminen landeten am Samstag unsanft auf dem Hosenboden.

Eine klare Ansage bekamen die Ochtruper Handballer am Samstagabend in Gronau zu hören. Mit 22:32 (9:17) verloren die Arminen deutlich und verpassten es damit, wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Landesliga zu sammeln.

Nach dem 27:27 im Hinspiel vor zweieinhalb Wochen hatte sich der SCA in der Dinkelstadt durchaus was ausgerechnet. Der Auftakt verlief auch recht vielversprechend – Raphael Woltering erzielte eine 4:3-Führung (7.) –, doch danach ließen die Gäste mehr und mehr nach. „Wir haben zu viele unvorbereitete Würfe genommen und die Vorwärtsler damit eingeladen, mit ihrem guten Tempospiel zu leichten Toren zu kommen“, kritisierte Co-Trainer Pascal Heitz. Schon zur Pause hatte sich Gronau einen Acht-Tore-Vorsprung herausgeworfen, der für die Ochtruper nicht mehr aufzuholen war.

In Hälfte zwei kamen die Töpferstädter nur noch auf 16:22 heran (42., Woltering), aber der Sieg der Hausherren wackelte zu keinem Zeitpunkt. „Ich muss ganz klar sagen, dass der Gegner einfach besser gespielt und verdient gewonnen hat“, bezog Heitz Stellung.

Tore: M. Oelerich (6), R. Woltering (5/3), Thiemann (3), Sperling (3/3), Ultee (2), Mantke, van der Wei und Noori (je 1).

Am Dienstag wartet auf die Töpferstädter schon die nächste Aufgabe, wenn sich um 20 Uhr der TV Kattenvenne in der Halle I des Schulzentrums vorstellt. Beide Teams sind akut abstiegsgefährdet und rangeln sich um den siebten Platz, der noch zum Klassenerhalt reicht.

„Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir nach der Niederlage in Gronau nicht so viel Zeit zum Nachdenken haben“, mutmaßt Heitz.

Kreisläufer Alexander Wahlen steht wahrscheinlich nicht zur Verfügung, dafür rückt Linksaußen Justus Wösting wieder in der Kader. Das Hinspiel am 24. April endete mit einer Punkteteilung (23:23), mit der sich die Ochtruper beim zweiten Aufeinandertreffen nicht anfreunden könnten. „Nach der Vorstellung in Gronau müssen wir den Schalter schnell wieder umlegen. Dienstag zählt nur ein Sieg“, stellt Heitz klar.