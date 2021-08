Koers gelingt der Brustlöser

Kreis Steinfurt

Die SpVgg Langenhorst/Welbergen hat ihre Aufgabe in der ersten Runde des Kreispokals nach anfänglichen Problemen doch noch souverän gelöst. Bei den SF Gellendorf gewannen die Ochtruperinnen mit 6:1. Auch der FC Galaxy Steinfurt steht in der zweiten Runde. In Altenrheine musste sich die Elf von Trainer Hennes Jerzinowski aber ein bisschen strecken.

mab