Langenhorst holt nur einen Zähler

Kevin Wenning (l.) hatte in der 85. Minute die einzige Torchance der SpVgg. in der zweiten Halbzeit.

In einem Spiel voller Ungenauigkeiten und Unzulänglichkeiten hüben wie drüben trennten sich der SC Altenrheine II und die SpVgg Langenhorst/Welbergen 0:0. Ein Punkt, der beide Mannschaften in der Tabelle nicht weiterbrachte und nicht aus dem Keller herausspülte.

Beide Teams hatten jeweils eine Torchance in Durchgang eins, in der zweiten war Altenrheine das überlegenere Team; doch Langenhorsts Torwart Peer Berghaus rettete seine Truppe vor dem Rückstand. Insgesamt dreimal, vor allem in der 57. Spielminute, musste der sein Können zeigen. Auf der anderen Seite kann keine Rede davon sein, dass die Mannschaft von Trainer Jens Wietheger vor dem Tor Gefahr ausstrahlte. Mitte der zweiten Halbzeit wurde die Partie ruppiger. Schiedsrichter Klaas Meinert zeigte dreimal die Gelbe Karte. Kurz vor dem Ende der Begegnung sah es so aus, als ob sich Langenhorst doch noch mit drei Punkten belohnen würde. Kevin Wenning zog aus halbrechter Position von 18 Metern volley aus der Drehung ab, doch Altenrheines Torhüter Nick Brinkmann drehte die Kugel mit einer Hand zur Ecke ab, sodass es beim torlosen 0:0 blieb.