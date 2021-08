Langenhorster Frauen mal wieder erfolgreich

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen machen in der Vorbereitung eine gute Figur. Jetzt wurde bei der SG Heek/Oldenburg mit 4:1 gewonnen. Eine Langenhorsterin schießt sich immer mehr auf Betriebstemperatur.

Die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen liefern in der Vorbereitung passable Ergebnisse ab. Da reiht sich das 4:1 vom Mittwoch bei der SG Heek/Oldenburg nahtlos ein. Auf Betriebstemperatur schießt sich SpVgg-Goalgetterin Corinna Rüschoff, die auch in Oldenburg drei Mal erfolgreich war (24./67./80.). Das 4:0 gelang Maike Möller, die eine Ecke direkt verwandelte (83.). Wenig später kam die SG durch Michelle Fischer zum Ehrentreffer. „Nach vorne hin haben wir richtig gut gespielt. Defensiv war unsere Leistung zwar nicht grundlegend falsch, aber ausbaufähig“, so die Erkenntnisse von Trainer Marc Bethge. Mit dem Tempo einer gegnerischen Angreiferin hatte die Langenhorster Deckung mehrfach ihre Probleme. Torfrau Rieke Lauen war es zu verdanken, dass nicht mehr Gegentreffer fielen. „Das war ein Duell mit offenem Visier, das gut und gerne auch 10:6 hätte ausgehen können“, bilanzierte Bethge nach dem Ende der Begegnung.

-mab-