Langenhorster punkten dreifach

Die SpVgg Langenhorst/Welbergen grüßt nach zwei Spieltagen mit der Maximalausbeute von sechs Punkten von Tabellenplatz vier. Am Sonntag wurde Vorwärts Wet­tringen II mit 2:1 niedergekämpft. Die erste Halbzeit stand auf des Messers Schneide und wartete mit Chancen auf beiden Seiten auf. Louis Vollenbröker köpfte die SpVgg nach einer Ecke von Kevin Wenning in Führung (54.), ehe Marcel Vollenbröker sieben Minuten später auf 2:0 erhöhte. Als Langenhorsts Spielertrainer Jens Wietheger in der 69. Minute die Rote Karte gezeigt bekam, drohte die Partie zu kippen. Bis zur 89. Minute hielt die Deckung, ehe Jonas Behrens doch noch ein Wettringer Treffer gelang. Mehr brachten die Wet­tringer allerdings nicht zustande, und so durften die Schwarz-Gelben einen Heimsieg feiern.

