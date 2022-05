Langenhorster steigen ab

Jetzt ist es amtlich: Die SpVgg Langenhorst/Welbergen steigt in die B-Liga ab. Mit 0:5 (0:2) unterlagen die Ochtruper am Sonntag vor eigenem Publikum dem TuS St. Arnold. Aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen hätte den Schwarz-Gelben aber auch ein Sieg nicht mehr genützt.

„Das war der letzte Strohhalm, an den wir uns klammern konnten. Zum achten Weltwunder – sprich dem Nichtabstieg – hat es leider nicht gereicht. Heute haben einige Faktoren eine Rolle gespielt, dass das Ergebnis so deutlich ausgefallen ist, unter anderem das Schützenfest in Welbergen“, bezog Co-Trainer Thomas Fraundörfer Stellung. Für ihn war es das letzte Heimspiel für die SpVgg, der ehemalige Oberligaspieler legt eine Auszeit als Coach ein.

Carlos Hyneck (23.) und André Fischer (32.) brachten die überlegenen Gäste zur Pause mit 2:0 in Führung. Der Langenhorster Wille war existent, doch das Fleisch war schwach. So hatten es die St. Arnolder relativ leicht, sich einen 5:0-Sieg herauszuschießen. Pascal Garnings (55.) und Christian Rose per Doppelpack (86./90.) ließen die Heimfans noch mehr leiden.

In der 85. Minute brachte Fraundörfer Sven Murawski in die Partie. Der beendete am Sonntag seine 18-jährige Karriere als Betreuer der ersten Mannschaft. Als Stürmer eingewechselt, blieb dem Fan des 1. FC Kaiserslautern allerdings ein Erfolgserlebnis verwehrt. Verabschiedet wurde auch Stefan Schwering, der sich über viele Saisons als Leistungsträger einen besonderen Stellenwert für die Kicker aus Langenhorst und Welbergen erspielt hatte.