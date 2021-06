Langenhorster treffen auf Borussia-Reserve

Das 0:0 am ersten Spieltag in Metelen wertet Langenhorsts Trainer Jens Wietheger als „halbgutes Ergebnis“. Im Endeffekt sei mehr drin gewesen, doch der Platz (Wietheger: „Eine Kuhwiese“) habe gestört. „Wir waren gezwungen, viele lange Bälle zu spielen, die nicht angekommen sind. Gegen Borussia Emsdetten wollen wir wieder unser Kurzpassspiel einbringen“, betont der Coach. Marcel Vollenbröker (Probleme mit dem Hüftbeuger) ist leicht angeschlagen, ansonsten sind die Hausherren am Sonntag vollzählig. Von Borussia Emsdetten hält Wietheger eine ganze Menge. „Mit diesem Gegner habe ich mehr oder weniger seit meinem ersten Seniorenjahr als Spieler ständig zu tun. Das war immer eine Mannschaft mit vielen jungen und gut ausgebildeten Leute, die heiß hinter dem Ball her sind. Wenn wir was holen wollen, müssen wir alles geben“, so Wietheger.-