Lars Kemper mit spätem Ausgleich für SW Weiner

Das Aufstiegsrennen in der Kreisliga B 2 bleibt spannend. Beim Borghorster FC III kam Spitzenreiter FC SW Weiner nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei hatten die Ochtruper noch Glück, dass ihr Knipser in buchstäblich letzter Sekunde zur Stelle war.

Der FC SW Weiner ist im Auswärtsspiel beim Borghorster FC III nicht über ein 1:1 hinausgekommen. „Ärgerlich, denn wir waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft“, fand Trainer Alexander Witthake. Die Gäste vergaben reichlich Chancen, während der BFC auf Konter lauerte. Einer davon saß, als Jan Kroening in der 87. Minute die etwas überraschende Führung für die Hausherren markierte. Das letzte Wort behielt sich jedoch Weiner-Torjäger Lars Kemper mit einem Drehschuss aus 16 Metern vor, der für den Ausgleich sorgte (90. + 4). „Ein schicker Treffer“, so Witthake. „Aufgrund des späten Tores können wir mit dem 1:1 noch zufrieden sein, aber vom Grundsatz her ist das natürlich zu wenig für uns.“ Bitter für die Ochtruper ist, dass sich Bernd Möllers am Knie verletzte. Das schwoll gleich dick an, weshalb Witthake von einer längeren Pause seiner Nummer zehn ausgeht.