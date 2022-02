Lars Pöhlker hat richtig Bock auf SW Weiner

Ochtruper wechselt von der Oberliga in die B-Liga

Ochtrup

Lars Pöhlker hat schon in der Jugend-Bundesliga und in der Regionalliga gespielt. Bis Dezember lief der Ochtruper für den TVD Velbert in der Oberliga auf. Ab sofort und bis zum Sommer geht es für den 28-Jährigen fünf Klassen tiefer um Punkte – bei seinem Heimat- und Herzensverein FC SW Weiner. Das große Ziel steht fest.

Von Marc Brenzel