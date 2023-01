„Ligo“ holt sich Gregors Wanderpokal

Es war der nächste Schritt gänzlich zurück in die Normalität: Nach zwei Jahren Corona-Pause fanden jetzt traditionell am ersten Samstag im neuen Jahr die Vereinsmeisterschaften der Tischtennisabteilung des SC Arminia Ochtrup statt. Insgesamt 30 Spielerinnen und Spieler gingen an den Start und verbrachten einen schönen Tag in der Sporthalle an der Schillerstraße.

Gespielt wurde in einem A/B-Feld und einem C/D-Feld bei den Herren sowie in der Damen- und U 19-Konkurrenz. Durch das besondere Spielsystem und die Fünfergruppen waren allen Teilnehmenden mindestens fünf Einzel garantiert, sodass die Aktiven das Turnier auch als gute Vorbereitung auf den Rückrundenstart nutzen konnten.

Wie gewohnt war die Doppelkonkurrenz einer der Höhepunkte des Tages. Die zugelosten Paarungen sorgen immer für eine besondere Spannung und kuriose Spielverläufe. In einem ganz starken Endspiel setzten sich letztlich Patrick Gust und Leo Meckmann gegen Christopher Ligocki und Christian Scho durch.

In der Königsklasse – bei den Herren A – ließ Ligocki nichts anbrennen und verteidigte seinen Titel und sicherte sich somit abermals den Gregor-Schwaning-Wanderpokal. Platz zwei ging an Ben Bröker, der insbesondere mit beeindruckenden Leistungen in der Gruppenphase auf sich aufmerksam machte.

Etwas überraschend siegte in der B-Konkurrenz Timo Scheipers im Finale gegen Dominik Gust. Der an Position zwei gesetzte Gust verpasste hauchdünn den Sprung ins A-Feld und agierte im Endspiel nach dem langen Turniertag etwas kraftlos. Bei den Herren C ließ der topgesetzte Markus Kockmann nichts anbrennen und war auch im Endspiel von Alexander Veldkamp nicht zu stoppen. Im D-Feld feierte Lennart Plenter mit dem Titelgewinn ein gelungenes Comeback. Mit Christian Scho landete ein weiterer Rückkehrer auf dem Silberrang.

Bei den Damen wurde Celine Weitkamp ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht und gewann souverän den Titel vor Eva Scheitz und Anne Enning. In der U 19-Klasse führte kein Weg an Ole Kockmann vorbei, der seine starke Entwicklung der vergangenen Monate eindrucksvoll unterstrich und auch bei den Herren D den Sprung auf das Treppchen (Bronze) schaffte. Auf den Plätzen dahinter folgten Narin Mukdad, Tobias Rüskamp und Luis Köhler.

„Es war eine tolle Veranstaltung mit dem kleinen Wermutstropfen, dass es in den Tagen vor dem Turnier im Zuge der aktuellen Krankheitswelle noch zehn Absagen gab. Wir hatten einen super Sporttag mit köstlichen Waffeln am Nachmittag und leckerer Pizza am Abend. Alle Aktiven können die gute Form hoffentlich bis zum Start der Rückrunde halten“, zeigte sich die Turnierleitung um Michael Wenk und Timo Scheipers rundum zufrieden.