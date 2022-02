Marc Bethge hört am Saisonende auf

Marc Bethge hat einen großen Wunsch: Der 36-Jährige möchte mit den Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen in die Landesliga aufsteigen. Das wäre für den gebürtigen Ostwestfalen der Höhe- und zugleich Endpunkt seiner Tätigkeit. Am Saisonende legt er nämlich sein Amt im Vechtestadion nieder.

Der Super Bowl ist Geschichte, und von daher kann Football-Fan Marc Bethge wieder vom ovalen zum runden Spielgerät wechseln. Mit einem Heimspiel gegen die SG Holtwick/Legden wird am Sonntag für die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Lan­genhorst/Welbergen die Rückrunde eingeleitet, die für Bethge die vorerst letzte als Trainer sein wird. Gegenüber dieser Zeitung bestätigte der 36-jährige Übungsleiter jetzt, dass er seinen Posten nicht über die laufende Saison hinaus bekleidet.

„Ich habe einen kleinen Sohn und möchte mich künftig mehr um meine Familie kümmern“, will Bethge nicht mehr jeden Sonntag auf dem Platz stehen. Zudem stünde ein Hausbau an, so der gebürtige Ostwestfale weiter.

Seit 2008 engagiert sich der bei der Post in Coesfeld angestellte Bethge für die Frauen der SpVgg – und das in verschiedenen Positionen. Beginnend als Torwarttrainer und später als Co wuchs der Fan des SC Paderborn in die Aufgabe des Chefcoaches hinein, die er seit Januar 2020 in einer zweiten Amtsperiode ausübt. Verabschieden möchte sich Bethge mit dem Aufstieg in die Landesliga. Die Chancen sind gut – als Tabellenführer liefern sich die Ochtruperinnen einen Zweikampf mit der punktgleichen Formation von Turo Darfeld.

Wer auf Bethge folgt, das machte der Verein bislang noch nicht öffentlich. Aus dem bisherigen Trainerteam haben Youri van Koetsveld sowie Bianca Hölscher ihre Zusage für die Spielzeit 2022/23 gegeben. Und auch bei Peter Engel könnte es in diese Richtung gehen.

Ihre Generalprobe brachten die Schwarz-Gelben gegen die Reserve des VfL Billerbeck (Kreisliga A Ahaus/Coesfeld) zur Aufführung. Beim 3:0-Auswärtssieg trafen Clara Bos (5.), Francis Brinkschmidt (7.) und Clara Homölle (75.). Zuvor hatten die Langenhorsterinnen schon gegen die SAG Listrup/Leschede (4:0) und gegen Germania Hauenhorst II (4:0) erfolgreich getestet.