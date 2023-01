Max Moor beendet seine Laufbahn

Beim FSV Ochtrup geht der Kapitän von Bord – und zwar mit sofortiger Wirkung. Demnach wird Max Moor den A-Liga-Fußballern aus der Töpferstadt nicht mehr zur Verfügung stehen. Für seine Entscheidung führte der 32-Jährige gesundheitliche und berufliche Gründe an.

„Ich hatte in dieser Saison immer wieder hartnäckige Probleme mit meiner Wade. Das wurde einfach nicht besser, was mich echt genervt hat. Als Kapitän und erfahrener Spieler wollte ich mithelfen, die vielen jungen Leute bei uns in der Mannschaft zu formen. Das geht natürlich nicht, wenn ich ständig verletzt und nie da bin. Das Aufhören fällt mir schwer, denn das Team besitzt echt Potenzial“, erklärt Moor. In seine Entscheidungsfindung floss auch die zeitliche Komponente ein, denn unlängst hat sich der ausgebildete Physiotherapeut und Osteopath selbstständig gemacht. Zuvor lief der Abwehr- und Mittelfeldspieler für den FSV-Vorgängerverein SC Arminia Och­trup und den SV Burgsteinfurt auf.

Trainer Nelson da Costa bedauert den Schritt seines Routiniers, bringt aber Verständnis auf. Freuen darf sich der Übungsleiter hingegen über vier Zusagen aus der eigenen Jugend: Philipp Katerkamp, Jan-Malte Alke, Michel Albersmann und Moritz Vollenbröker werden auch in der Saison 2022/23 Rot und Schwarz tragen, dann allerdings im Seniorenbereich.

Bei der Reserve des Vereins wird sich in der Winterpause nichts tun. Sakaria Omeirat, der im Verlauf der ersten Saisonhälfte mehrfach im Kader der Ersten stand, wird laut Coach Tim Niehues komplett nach oben abgegeben. Allerdings fällt der 22-jährige Angreifer aufgrund eines Innenbandrisses noch auf unbestimmte Zeit aus.