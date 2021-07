Meppener Nachwuchs besiegt Preußen Münsters U 19

Fußball: U-19-Teams testen in Ochtrup

Ochtrup

Im Ochtruper Volksbankstadion hatten sich am Dienstagabend die U-19-Teams des SV Meppen und des SC Preußen Münster zu einem Testspiel verabredet. Da die Westfalen einiges schuldig blieben, ging der Sieg an den Nachwuchs aus dem emsländischen Leistungszentrum. Mit zwei Treffern hatte ein Akteur der Meppener wesentlichen Anteil am Erfolg seiner Elf.

Von Marc Brenzelund