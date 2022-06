„Mister Minikicker“ sagt Tschüss

Zu einem gemütlichen Beisammensein luden Michael Schomann und Bernd Wülker in ihrer Funktion als Jugendabteilungsleiter des FSV Ochtrup jetzt alle Nachwuchstrainer des Vereins ins Sportwerk ein. In diesem Rahmen bedankten sich die beiden bei den am Saisonende ausscheidenden Jugendcoaches für ihr Engagement. Ein ganz besonderer Dank galt Peter Oeinck, der auf ein halbes Jahrhundert als Jugendtrainer zurückblickt. 30 Jahre davon begleitete er die Minis und brachte dabei so manches Talent zum Vorschein.

„Ich hatte gerade die Tätigkeit bei einem A-Junioren-Jahrgang beendet, da fragte mich Paul Schomann, ob ich mir nicht die Minis vorstellen könnte“, erinnert sich der heute 71-jährige Oeinck an seine Anfänge bei den Jüngsten zurück.

Samstagsvormittags – das war eine Tradition – wurde den Bambini in der Weilauthalle das Kicken beigebracht. „An den anderen Tagen konnte ich einfach nicht“, begründet der früher bei einer großen Versicherung in Münster angestellte Ochtruper die für viele andere wohl eher unpopuläre Trainingszeit. „Deshalb habe ich an den Wochenenden auch auf so manches verzichten müssen, aber die Minis hatten bei mir immer Vorrang. Das hat mir einfach enorm viel Spaß gemacht“, schwärmt Oeinck, der in seiner Zeit als Spieler Verteidiger beim FSV-Vorgängerverein SC Arminia war. „Ich war einer von den Abwehrspielern, mit denen die Gegner keine Freude hatten.“

Der Nachwuchs dafür umso mehr. Aus anfangs 30 Kindern wurden im Laufe der Zeit rund 60. Oeinck reagierte und expandierte auf zwei Einheiten – eine für den jüngeren, eine für den älteren Jahrgang. Samstags von 9.30 bis 13 Uhr – das war die Zeit, in der Oeinck den jüngsten Arminen und zuletzt den jüngsten FSVlern das fußballerische Rüstzeug vermittelte. „Ich bilde mir ein, denen, die jetzt höherklassig unterwegs sind, ein bisschen was für deren Weg mitgegeben zu haben“, schmunzelt Oeinck. Dabei denkt er zum Beispiel an Philip Röhe, der beim damaligen Drittligisten Preußen Münster unter Vertrag stand, oder an Philip Fontein, der Einsätze für Schalke 04 vorweist. „Richtig schön waren auch immer die großen Spielfeste in der Halle I am Schulzentrum, zu der wir die Vereine aus der Region eingeladen hatten. 34 waren es.“

Weit über 1000 Minikicker können Peter Oeinck als ihren ersten Trainer bezeichnen. Seine eigenen drei Kinder teilten die Leidenschaft für den Fußball nur in kleinen Teilen. „Die hat es alle zum Basketball gezogen“, erklärt der passionierte Radfahrer und Angler.

Jetzt sei der Zeitpunkt zum Aufhören gekommen, findet der Ochtruper. Die Nachfolge ist geregelt, Kristin Scheipers übernimmt. „Letzte Saison haben wir das zusammen gemacht, jetzt trägt Kristin alleine die Verantwortung“, weiß Oeinck sein „fußballerisches Lebenswerk“ in guten Händen.

Verabschiedet wurden zudem Michael Foppe, der lange Zeit in den A- und B-Jugend-Jahrgängen wirkte und ab Sommer in die vierte Herrenmannschaft hoch rückt.

Uli Jägermann, den Schomann als „Mister Zuverlässig“ beschreibt, geht in den fußballerischen Ruhestand. Zuletzt coachte er vornehmlich die D-Junioren.

Peter Holtmann trainierte lange im Mädchenbereich, in der Saison 2021/23 die B-Juniorinnen. Er möchte sich künftig auf koordinative Aufgaben im Damenbereich konzentrieren. Zudem ist Holtmann für das Intranet und die Pflege der Vereins-Homepage verantwortlich.