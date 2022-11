Mit Mieling läuft die Ochtruper Maschine

Auswärts sind Ochtruper Landesliga-Handballer nicht immer auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Das sollten die Arminen am Samstag ändern, denn dann steht das Derby bei Vorwärts Gronau auf dem Spielplan. Das ist gleichbedeutend mit der wichtigsten Partie in der Hinrunde. Damit die positiv gestaltet wird, stellen die Arminen am Kreis einen Typ mit Größe „Kleiderschrank“ auf.

Landesliga: Arminen treten in Gronau zum Derby an

„Das sind doch genau die Partien, warum wir Handball spielen – viel besser geht es nicht“, wirkt Christian Woltering wie elektrisiert. Der Grund, warum Arminia Ochtrups Trainer „on fire“ ist, ist das Landesliga-Gastspiel seines Teams am Samstag bei Vorwärts Gronau. Diesen Standpunkt hat der Coach ganz bestimmt nicht exklusiv, denn die Halle an der Laubstiege dürfte bestens besucht sein. „Gut möglich, dass da 400 Leute zugucken“, spekuliert Woltering wohlwissend, dass die Ochtruper Handballfamilie mit „Sack und Pack“ in die Nachbarstadt kommt. Los geht es um 17.30 Uhr.

Eine ganz wichtige Rolle in Wolterings Konzept nimmt Thorben Mieling ein. Nachdem sich zum Ende der vergangenen Saison sowohl Gerrit Thiemann als auch Alexander Wahlen verabschiedet hatten, befürchtete der eine oder andere einen Qualitätsverlust am Kreis. Das hat sich nicht bewahrheitet, denn Mieling liefert ab. „Gerrit hatte offensiv seine Stärken, Alex in der Defensive. Thorben kann beides“, freut sich Woltering über die Leistungssprung des 23-Jährigen.

Das Kompliment hört der Maschinenbau-Student gerne. „Vor allem im Angriff habe ich mich verbessert, daran wurde in der Sommerpause echt viel gearbeitet. Gerade in puncto Abstimmung. Ich bin jetzt viel besser in die Angriffe integriert“, freut sich Mieling. Das Ochtruper Eigengewächs begann in der D-Jugend, durchlief die Nachwuchsabteilung des SCA und sammelte in der U 23 erste Erfahrungen bei den „Erwachsenen“. Mittlerweile ist der 1,95 Meter große Kreisläufer im zweiten Jahr Mitglied des Landesliga-Kaders.

Mit seinen 118 Kilo bringt der Rechtshänder viel Masse mit. Die braucht es auch, um sich gegen die gegnerischen Deckungen zu behaupten und in der eigenen Abwehr zusammen mit Max Oelerich einen kompakten Mittelblock zu stellen. Und darauf wird es beim Tabellenzweiten ankommen.

„In Gronau anzutreten, das ist mit die bedeutendste Partie der ganzen Saison. Darüber steht eigentlich nur noch unser Heimspiel gegen Vorwärts“, hebt Mieling das Westmünsterland-Duell in den handballerischen Adelsstand. Dabei ist dem gelernten Mechatroniker eines besonders wichtig: „Auswärts treten wir nicht so stark auf wie in ein eigener Halle, das muss sich ändern.“ Das dokumentiert die bisherige Saisonstatistik bestens: Zwei schwache Auftritte in Kattenvenne/Lengerich und Münster endeten mit Niederlagen, die starken Leistungen vor eigenem Publikum wurden mit Siegen gegen Emsdetten und Kinderhaus belohnt.

Die beiden Teams haben die Landesliga-Bühne übrigens allein für sich, kein anderes Spiel steigt an diesem Wochenende in der Staffel 3. Dass seine Mannschaft nach dem 33:30-Sieg gegen Coesfeld die Punkte erneut zu Hause behalten und damit – zumindest vorübergehend – die Tabellenführung übernehmen möchte, sei selbstredend, sagt Vorwärts-Trainer Adam Fischer. „Natürlich müssen wir diesen Anspruch haben und gehen auch mit breiter Brust ins Spiel. Aber es ist ein Derby, auf das die Ochtruper genauso heiß sind. Es gibt keine Geheimnisse, beide Mannschaften kennen einander bestens, da helfen taktische Kniffe wahrscheinlich wenig.“ Einzelaktionen durchzubringen oder als Kollektiv die Lücken in der Abwehr zu finden, darum gehe es für die Gronauer, die eventuell ohne Jan Stienemann und Fabian Moss auskommen müssen.

In der Vorsaison gingen die Arminen in der Dinkelstadt mit 22:32 unter, das Rückspiel hatte schon mehr von einem Kräftemessen auf Augenhöhe (27:27).