Neue Trainerin beim TC Ochtrup

Der TC Ochtrup hat eine neue Trainerin: Anastasia van den Berg legt ihren Fokus auf die Nachwuchsarbeit, wird sich aber auch bei den Erwachsenen einbringen.

Die gebürtige Russin machte 2000 ihr Abitur in St. Petersburg und absolvierte anschließend bis 2007 ihr Psychologie-Studium an der Mississippi State University. 2008 schloss sie zudem ihr Studium in Sport-Administration mit dem Master of Science in Physical Education erfolgreich ab.

Direkt danach begann van den Berg ihre Trainertätigkeit an der Alabama Court Elite Tennis Akademie, wo sie ihre professionelle Trainer-B-Lizenz erwarb. Fortan war sie an verschiedenen Tennisschulen und Vereinen in den USA, Russland und Deutschland tätig. Bevor sie ihren Lebensmittelpunkt nach Ochtrup verlegte, wirkte van den Berg lange Zeit als selbstständige Tennistrainerin in Raum München.

Auch als Spielerin war die Russin lange auf hohem Niveau aktiv. Sie spielte von 2002 bis 2006 für das Team Mississippi State University. Danach führte sie ihr Weg nach Deutschland, wo sie nach dem Sieg beim Future Winner Cup 2012 in Unterweissach ihre aktive Kariere beendete.

„Ich möchte die Jugendarbeit beim TC Ochtrup ausbauen und werde mich hier verstärkt im Bereich des Trainings – auch von Erwachsenen – einbringen“, so van den Berg. „Ich wurde hier sehr herzlich aufgenommen und freue mich auf die neue Aufgabe.“

Am Sonntag (13. September) bietet der TC Ochtrup mit Anastasia van den Berg und Sabine Warnebier ein Schnuppertraining an. Es findet von 10 bis 12 Uhr auf der Anlage des TC Ochtrup am Kreuzweg statt. Parallel dazu werden die Jugendclubmeisterschaften unter der Leitung von Ina Gaspar und Tomasz Ulatowski ausgetragen.