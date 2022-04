Neue US-Talente kommen im August nach Ochtrup

Das Könige-und-Grafen-Sportwerk in Ochtrup hat sich unter anderem der Talentförderung verschrieben. Ein interessantes Projekt ist dabei die Förderung von jungen amerikanischen Fußballern. Das war aufgrund der Pandemie nicht immer einfach. Das Sportwerk bleibt aber am Ball – und das mit einem neuen Partner und neuen Trainern.

Vor knapp zwei Jahren begann das Könige-und-Grafen-Sportwerk in Ochtrup damit, junge Fußballer aus den USA auf der eigenen Anlage am Witthagen sportlich auszubilden. Zusammengearbeitet wurde mit dem Verein Borussia Emsdetten, für dessen U 19 die Talente aus den Staaten um Punkte spielten. Dieses Projekt setzen die Ochtruper fort – künftig aber ohne die Borussen und mit einem neuen Partner aus Übersee.

Dabei handelt es sich um die „International Soccer Academy“, die in Deutschland sonst nur noch mit dem FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt und künftig Hertha BSC Berlin zusammenarbeitet. Talentierte Spieler aus den Staaten und Kanada kommen nach Ochtrup, wohnen und trainieren auf dem Gelände des Sportwerks und tragen dort auch ihre Partien aus. Allerdings nicht im Trikot des ortsansässigen FSV oder eines anderen Vereins, sondern für die „International Soccer Academy“.

„Dabei handelt es sich um Jungs der Jahrgänge 2004 bis 2006, die im August zu uns in die Töpferstadt kommen. Hier spielen sie dann gegen Teams aus der Region oder aus den Nachwuchsleistungszentren der Profivereine“, berichtet Michael Schmidt, der Geschäftsleiter des Sportwerks. Ziel ist es, die Talente bestmöglich auszubilden. „Sie bekommen bei uns die Möglichkeit, sich zu entwickeln und sich für Top-Clubs zu empfehlen“, so Schmidt weiter. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren wertvolle Erfahrungen gemacht. Sei es, was das rein Sportliche betrifft, aber auch, wie wir die Jungs abseits des Fußballs begleiten können. Das ist einfach ein sehr spannendes Feld, das wir jetzt erweitern möchten.“

Führende Köpfe und Gründer der „International Soccer Academy“ sind der deutsche Ex-Profi Eddie Loewen und die Amerikanerin Diane Scavuzzo, die für Soccer Today, das führende Fachmagazin in den USA, arbeitet. Beide verfügen über ausgezeichnete Kontakte zu den Vereinen, Unis und Verbänden in Nordamerika.

Als Trainer gewann das Könige-und-Grafen-Sportwerk den Niederländer Jouke Faber (60), der die Uefa-A-Lizenz besitzt. Er wird assistiert von Lennard Berning und Sven Bahns, die beim FSV Ochtrup künftig auch die C- beziehungsweise A-Junioren coachen.

Aktuell leben und trainieren fünf US-Boys in Ochtrup, wo sie auch zur Schule gehen. Vier sammeln im Trikot der U 19 der SpVgg Vreden in der Landesliga Erfahrung. Einer, Kendall Ward, spielt für die erste Mannschaft des FSV in der Kreisliga A.