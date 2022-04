Nicht Fisch, nicht Fleisch – Arminia Ochtrup auf Unentschieden-Diät

Landesliga: SCA mit 23:23 in Kattenvenne

Ochtrup

23:23 endete am Sonntag das Landesliga-Spiel der Ochtruper Handballer beim TV Kattenvenne. Dabei brachten sich die Arminen mit einer Schwächephase direkt nach der Pause mal wieder selbst in Schwierigkeiten. Die Gäste bewiesen aber Moral und kämpften sich nach einem Fünf-Tore-Rückstand zurück in die Partie. Trotzdem herrschte nach der Schlusssirene Rätselraten über die Wertigkeit des Teilerfolgs.

Von Marc Brenzel