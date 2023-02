Nico Wennemaring und Robert Kauling geehrt

Die Ochtruper Karateka blickten während ihrer Jahreshauptversammlung auf ein spannendes 2022 zurück. Aber auch der Ausblick auf dieses Jahr lohnt sich. Schließlich gibt es was zu feiern.

Am Wochenende fand die Jahreshauptversammlung der Karate-Abteilung des SC Arminia Och­trup statt. Auf der Tagesordnung standen neben den jährlich feststehenden Punkten dieses Mal auch viele, die diese Jahreshauptversammlung zu einer besonderen machten.

Der Abend begann für die Karateka um 18.30 Uhr mit den Berichten des Abteilungsleiters und der Geschäftsführerin. Dojoleiter Christian Feldmann erinnerte dabei an die vielen Lehrgänge und Aktionen, die im vergangenen Jahr stattgefunden hatten, wie unter anderem die Norwegenfahrt im Oktober oder der erst kürzlich stattgefundene Gedächtnislehrgang für Fritz Nöpel.

Geschäftsführerin Melina Schnieders berichtete im Anschluss über die Anschaffungen, die im Jahr 2022 getätigt wurden. Des Weiteren informierte Jugendwart Nico Wennemaring über die Aktionen, die vor allem für die Kinder ins Leben gerufen wurden. Pressewartin Lara Deeken gab den Karateka einen Einblick über den aktuellen Stand der Öffentlichkeitsarbeit.

Danach folgte der Bericht des Kassenprüfers, der auch in diesem Jahr keinen Makel in der Kasse gefunden hatte. Aufgrund dessen wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Bei den Wahlen wurden Christian Feldmann als Dojoleiter und Melina Schnieders als Geschäftsführerin in ihren Ämtern bestätigt.

Die Entwicklungen der einzelnen Gruppen sind weiterhin positiv – mit einer neuen Rekordzahl bei den zurzeit trainierenden Bambini. Auch die Trainingsbeteiligung der Erwachsenen und der Jukuren hat sich noch einmal gesteigert.

Nach dem Rückblick auf das Jahr 2022 folgte der Ausblick auf 2023, der direkt mit einem runden Geburtstag beginnt. Die Karate-Abteilung gibt es in diesem Jahr seit 40 Jahren. Das wollen die Kampfsportler mit Lehrgängen und Aktionen für die ganze Abteilung angemessen feiern. Zehn dieser Termine stehen schon fest.

Ende 2022 hatten zwei Karateka ihre DAN-Prüfung abgelegt. Nico Wennemaring und Robert Kauling bestanden ihre Prüfungen zum 1. Dan (1. Schwarzgurt) beziehungsweise zum 2. Dan (2. Schwarzgurt) mit Bravour. Zu diesem Anlass fand eine Dan-Zeremonie statt.

Für sieben Ochtruper Karateka ging es zu einen Stilrichtungslehrgang in Osnabrück. Christian Winkler (7. Dan) thematisierte dabei die Grundschulformen des Karate, die man am Anfang lernt und später immer weiter perfektioniert. Weiterhin wurden die Katas – eine Abfolge von Techniken, bei der man gegen unsichtbare Gegner kämpft – besprochen. Es folgte eine Einheit zu den Partnerformen des Karate.