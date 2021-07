Nils Weyring mit spätem Siegtreffer für den FC SW Weiner

Der FC SW Weiner testet insgesamt als Mal während der Vorbereitung. Am Sonntag stand der Vergleich mit dem A-Ligisten Vorwärts Wettringen II auf dem Plan. In den ersten 45 Minuten passierte relativ wenig, wobei die Gäste leichte optische Vorteile besaßen. „Da fand ich den Gegner griffiger. Wir haben zwar nichts anbrennen lassen, allerdings ist uns vorne nicht viel gelungen“, kommentierte Weiner-Trainer Alex­ander Witthake. Im zweiten Abschnitt legten die Ochtruper einen Zahn zu und waren nun agiler. Das wurde in der 80. Minute belohnt, als Nils Weyring am zweiten Pfosten lauernd eine Hereingabe von Jens Heinenbernd zum 1:0-Siegtreffer verwertete. „Am Ende ein verdientes Ergebnis“, resümierte Witthake.