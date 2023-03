„Ochtrup Indoors“ neu im Herbst

Der Reit- und Fahrverein (RuF Ochtrup) ist bekannt für sein großes Sommerturnier, das Mitte Juni seinen festen Termin hat. In dieser Saison kommt ein neuer Wettbewerb dazu: die „Ochtrup Indoors“ in der Halle. Neu ist auch, dass ein wichtiger Posten im Vorstand anders besetzt werden musste. Ein mehr als verdientes Mitglied dieses Gremiums trat nicht mehr zur Wahl an.

Im Hotel Brinkwirth fand jetzt die Mitgliederversammlung des Reit- und Fahrverein (RuF) Ochtrup statt. Dabei stellte der Vorstand unter anderem die Pläne für das Jahr 2023 vor – und die sehen ein neues, zusätzliches Turnier vor.

Das jährliche Sommerturnier ist wieder für Mitte Juni geplant. Dazu wird es in diesem Jahr auch im Herbst ein Turnier geben: Die „Ochtrup Indoors“ sind für Anfang Oktober geplant. In diesem Rahmen wird die Anlage am Kreuzweg Austragungsort für das Kreisjugendturnier.

Turnusgemäß stand der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden zur Wahl. Ralf van der Kamp trat nicht erneut zur Wahl an. Der erste Vorsitzende Thomas Verhufen dankte Kamp für seinen unermüdlichen Einsatz und die Unterstützung beim Bau der neuen Reithalle, was die Mitglieder mit einem großen Applaus honorierten. Zusätzlich dankten die Anwesenden Verhufen für seinen Beitrag und die Arbeit in jeder freien Minute an der Fertigstellung der Halle. Einstimmig als neue zweite Vorsitzende wurde Johanna Laurenz gewählt.

Zuvor hatten hatten die verschiedenen Abteilungen Reiten, Fahren, Voltigieren und Jugend über die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet. Die Jugendabteilung hatte verschiedene Aktionen gestartet wie einen Kinobesuch, ein Wochenende auf dem Reiterhof und eine Weihnachtsfeier.

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Vorhaben geplant. Die Voltigierabteilung fährt bald mit ein paar Teams zu einem Voltigierturnier. Für die Dressur- und Springreiter finden in den nächsten Wochen Lehrgänge bei Rainer Jäckel und Philipp Hartmann statt.