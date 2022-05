Ochtruper Arminen verpassen Medaillen knapp

Mit zwei Mannschaften waren die Tischtennisspieler des SC Arminia Ochtrup bei den Deutschen Pokalmeisterschaften in Hamm vertreten. Bei einem der größten Team-Wettbewerbe des Deutschen Tischtennisbundes schnupperten die Töpferstädter an den Medaillen. Bei der Westdeutschen Meisterschaft in Essen spielte sich ein Armine trotz Knieverletzung in das Viertelfinale vor.

Auf größerer Bühne waren Arminia Ochtrups Tischtennisspielerinnen und -spieler unterwegs. Bei den deutschen Pokalmeisterschaften in Hamm und den Westdeutschen Meisterschaften in Essen verkauften sich die Rückschlagsportler aus der Töpferstadt prima.

Für den Wettbewerb in Hamm waren nur die Pokalsieger der Landesverbände qualifiziert. Der SCA stellte zwei Teams – in der Herren-A-Klasse (Leistungsstärke bis NRW-Liga) und in der Herren-B-Klasse (bis Bezirksliga). Beide Formationen spielten sich am Donnerstag und Freitag erfolgreich durch ihre Gruppen, um dann am Samstag in der K.o.-Runde um die Medaillen zu kämpfen.

Die Ochtruper A-Herren bekamen es im Viertelfinale mit dem SSV Ulm zu tun. Von der Papierform her waren die Süddeutschen der vermeintlich leichteste Gegner. Doch die Zahlen täuschten: Ulm setzte sich mit 4:1 durch. „Da haben die Jungs einfach nicht mehr so abliefern können wie in der Vorrunde“, akzeptierte Abteilungsleiter Timo Scheipers das Ergebnis. Die Arminen traten während es Turniers mit Christopher Ligocki, Philip Brosch, Nils Dinkhoff und Emil Schreiber an.

Für die Herren B lief es ähnlich. Mit einer Bilanz von 6:2 Punkten erreichten sie die Runde der letzten Acht. Dort setzte der SV Sillenbuch aus Stuttgart das Stoppschild (1:4) für Scheipers, Holger Schreiber, Robin von ­Diecken und Sascha Ligocki. „Die Partie hätten wir nicht zu verlieren brauchen. Das ist der einzige Wermutstropfen eines ansonsten großartigen Turniers. Ich habe noch nie an einem so großen Wettbewerb teilgenommen. Da passte alles. Auch das sportliche Niveau war ex­trem gut. Da waren die ganzen Wilden am Start, die für solche Tischtennisevents quer durch die Republik reisen“, berichtete Scheipers.

Am Samstag und Sonntag war Essen der Austragungsort für die Westdeutsche Meisterschaft. Henning Zeptner vertrat die Arminen in der Ruhrmetropole glänzend – und das trotz Knieproblemen. „Ich habe ein Schmerzmittel eingenommen, danach ging es“, erklärte der 25-Jährige. Zeptner gewann seine Gruppe mit drei Siegen in drei Spielen. Im Achtelfinale wurde der Linkshänder gegen Marc Preuss (TTC indeland Jülich) seiner Favoritenrolle gerecht (4:2). Nach einem 4:3 über Marko Panic (Borussia Dortmund) traf Zeptner im Viertelfinale mit Kirill Fadeev auf den an Nummer vier Gesetzten. Gegen den Mann vom Zweitligisten Borussia Dortmund musste sich Ochtruper Oberligaakteur mit 1:4 geschlagen geben.

„Ich bin schon echt zufrieden mit dem Viertelfinale – gerade aufgrund meiner Knieverletzung“, rekapitulierte Zeptner das Kräftemessen der besten Akteure des WTTV. Eventuell darf sich der Töpferstädter noch Hoffnungen machen, als Nachrücker zu den Deutschen Meisterschaften in Saarbrücken zu kommen.

Lena Bucht spielte für die Arminen in der Damenkonkurrenz. Die gebürtige Hessin zog nach starker Vorrunde in das Achtelfinale ein. Dort unterlag sie der talentierten Luisa Düchting (TTG Langenich) nach sieben Durchgängen.