Ochtruper behalten bei heißem Ritt kühlen Kopf

Die Ochtruper Handballer haben die Tür zum Verbleib in der Landesliga ein riesen Stück weit aufgestoßen. Am Samstag besiegten die Arminen in eigener Halle den direkten Mitkonkurrenten SW Havixbeck mit 33:32 (14:16). Damit vergrößerte der SCA seinen Vorsprung auf die Schwarz-Weißen auf drei Zähler.

Justus Wösting und Lars Oelerich (2) sorgten für eine schnelle 3:0-Führung der Hausherren (4.), doch mit vier Toren in Serie blieben die Havixbecker um eine gute Antwort nicht verlegen. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste meist knapp vorne lagen. Zur Pause sah sich der SCA mit einem Zwei-Tore-Rückstand konfrontiert.

In den zweiten 30 Minuten wurde es turbulent. Innerhalb von fünf Minuten wandelten Thomas Feldmann (2) sowie die Oelerich-Brüder Lars und Max ein 15:17 in ein 19:17 um (35.). Das 29:26 von Tom Noori (52.) hätte beruhigend wirken können, doch Havixbeck ließ sich im Duell der beiden Abstiegskandidaten nicht abschütteln. Als Christoph Wiesner per Siebenmeter ausglich (31:31, 59.), war alles komplett wieder offen. Feldmann legte für die Arminen vor, doch postwenden egalisierte Maximilian Beumer – und das alles in einer atemberaubenden Schlussminute, die ihren ultimativen Höhepunkt in dem 33:32-Siegtreffer von Noori hatte. Der Spielmacher suchte die Eins-gegen-eins-Situation, fand die Lücke und schloss erfolgreich ab.

„Das war ein echt heißer Ritt. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass wir verlieren könnten. Die Jungs haben das wirklich gut gemacht“, stellte Trainer Christian Woltering seiner Mannschaft ein fettes Lob aus. Richtig gut gefiel dem Übungsleiter, was Kreisläufer Lennart Engels in der Defensive ablieferte. Und auch der Auftritt von Thomas Feldmann, der auf Rechtsaußen aushalf, konnte sich sehen lassen. Hinzu strich Woltering die flexible Spielweise der beiden Oelerichs heraus: „Sie haben bewiesen, dass sie weit mehr können, als nur von den Halbpositionen zu werfen. Stark war, wie sie ihre Nebenleute eingesetzt haben.“

Verliert SW Havixbeck am Donnerstag bei SuS Neuenkirchen, hätte der SCA definitiv die Klasse gehalten.

Tore: M. Oelerich (6), Feldmann (5), L. Oelerich, Thiemann, Noori (je 4), R. Woltering (4/3), Wösting (3), van der Wei (2) und Ultee (1).