Ochtruper besiegen den Spitzenreiter

Mohammed Sylla (l.) brachte die Ochtruper mit seinem siebten Saisontreffer mit 1:0 in Führung.

Der FSV Och­trup hat für einen Wechsel an der Tabellenspitze der Kreisliga A gesorgt. Mit 2:1 (1:1) gewannen die Töpferstädter ihr Heimspiel gegen die als Tabellenführer angereiste Formation von GW Amisia Rheine. Neuer Primus im Kreisoberhaus ist jetzt Germania Horstmar (4:0 gegen die SF Gellendorf). Schöner Nebeneffekt für den FSV: Er hat sich mit dem dreifachen Punktgewinn im Titelrennen selbst wieder in Stellung gebracht.

Die Partie begann völlig verrückt: Mats Thiemann lupfte den Ball an den Pfosten (3.), Markus Weidel scheiterte mit einem Handelfmeter an Nico Lauenstein (4.), und auch Janik Hannekotte setzte den Ball aus 18 Metern nur an die Stange (5.). Ochtrups Trainer Nelson da Costa verdrehte die Augen: „Es ist leider immer wiederkehrend, dass wir unsere Chancen nicht nutzen.“

Die Rot-Schwarzen haderten aber nicht, sondern setzen nach. Nico Schmerling führte den Ball durch das Mittelfeld, sah den freistehenden Thiemann auf rechts, der uneigennützig auf Mohammed Sylla ablegte. Und die Nummer neun der Ochtruper ließ sich nicht lange bitten – 1:0 (12.).

Das Heimteam war klar der Chef im Ring – bis zur 23. Minute: Einen weiten Einwurf von Kevin Beermann verlängerte Schmerling unglücklich mit dem Hinterkopf ins eigene Netz. Danach war es bis zur Pause ein offenes Duell.

Nach dem Wiederbeginn hatten die Gäste die erste Chance, als sie eine vielversprechende 3:1-Überzahlsituation nicht konsequent ausspielten. Schmerling bewahrte seine Elf mit einem gewonnenen Zweikampf vor großem Schaden (50.).

Die Hausherren standen etwas tiefer als sonst und griffen erst an der Mittellinie an. „Das war unser Matchplan. Wir haben auf die Räume gelauert, die sich hinter der Rheinenser Kette ergeben würden“, taktierte da Costa. Kleinere Gelegenheiten ergaben sich auch, aber dem FSV fehlte lange irgendwie der Punch.

Das änderte sich in der 66. Minute. Marvin Haumering setzte einem in Richtung Grundlinie gehenden Ball nach und legte ab auf Thiemann, der aus acht Metern in halbrechter Position gnadenlos vollstreckte – 2:1.

Danach intensivierten die Grün-Weißen ihre Offensivbemühungen, was dazu führte, dass die Ochtruper fast nur noch im Verteidigungsmodus unterwegs waren. Sedat Yildiz setzte sich zwei Mal gut in Szene, doch seine Abschlüsse entschärfte Rafael Romero im Kasten der Gastgeber.

„Ein wichtiger Sieg für uns. Genau so wichtig wird aber sein, dass wir im nächsten Spiel gegen Nordwalde nachlegen“, erklärte Nelson da Costa.