Ochtruper im Pokal im Einsatz

Fußball: Holtmann-Elf gastiert in St. Arnold

Ochtrup

Der FSV Ochtrup bestreitet am Donnerstag sein zweites Pflichtspiel nach der Sommerpause. In der zweiten Runde des Kreispokals geht es zum TuS St. Arnold, der überraschend den Borghorster FC ausgeschaltet hatte. Den Ochtrupern fehlen mindestens sechs Akteure, was Spielertrainer Jannik Holtmann nicht zwingend als Wettbewerbsnachteil verstanden haben möchte.

mab