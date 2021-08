Ochtruper im Viertelfinale

Ochtrup

Mit einer sehr jungen Mannschaft trat der FSV Ochtrup am Donnerstag beim TuS St. Arnold an. Im Sepp-Herberger-Stadion ging es um den Einzug in das Viertelfinale des Kreispokals. Das gelang der Gästen, die es am Ende noch einmal unfreiwillig spanend machten.

Von Marc Brenzelund