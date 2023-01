Ochtruper in wilder Auseinandersetzung cooler

Ochtrup

Einen enorm wichtigen Heimsieg haben die Handballer von Arminia Ochtrup gefeiert. Am Samstagabend gewannen sie in eigener Halle gegen die HSG Kattenvenne/Lengerich mit 24:21 (11.9). Gegen Ende der Partie sah es so aus, als könnten die Gäste beide Punkte mitnehmen, doch dann rissen sich die Töpferstädter die Kontrolle wieder an sich.

-lem-