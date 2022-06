Ochtruper Kampfsportler erweitern ihr Wissen

Sommerlehrgang der Arminen in Kamen

Ochtrup

In Kamen bilden sich die Karateka aus Ochtrup in jedem Sommer fort. In den beiden vergangenen Jahren war das aufgrund der Pandemie nicht möglich. Deshalb hatte der Sommerlehrgang 2022 für die Kampfsportler aus der Töpferstadt einen ganz besonderen Stellenwert.